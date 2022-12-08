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НовостиПроисшествия8 декабря 2022 8:40

Водитель Kia Rio умер на месте ДТП на Алтае до приезда «скорой»

Автомобилю навстречу вылетел КамАЗ
Александра Сапожкова
Пассажирку 1992 года рождения с разными травмами госпитализировали

Пассажирку 1992 года рождения с разными травмами госпитализировали

Фото: Олег УКЛАДОВ

8 декабря около 7.30 минут на трассе «Барнаул – Рубцовск – граница с Казахстаном » в Калманском районе произошло смертельное ДТП. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

Предварительно установлено, что 34-летний водитель за рулем КамАЗа не справился с управлением и выехал на встречку. Там он столкнулся с легковушкой Kia Rio под управлением 38-летнего мужчины.

В результате водитель иномарки скончался на месте ДТП до приезда «скорой». Его пассажирку – девушку 1992 года рождения - с разными травмами госпитализировали. Еще один пассажир 2004 года рождения не пострадал.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия.