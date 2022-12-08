В алтайской колонии в ботинках для заключенного нашли «сюрприз»

Гражданину, передавшему посылку, грозит штраф Фото: Олег УКЛАДОВ

В алтайской исправительной колонии-3 пытались передать запрещенный предмет в посылке. Его обнаружили при досмотре, сообщили в УФСИН по Алтайскому краю.

В ботинках, предназначенных для заключенного, были спрятаны мобильный телефон и зарядное устройство к нему. Гражданина, передавшего посылку, теперь привлекут к административной ответственности. Ему грозит штраф от 3 000 до 5 000 рублей.

Отмечается, что всего с начала 2022 года в посылках для заключенных изъято 8,34 гр наркотиков, 110 рублей, 19 мобильников, 22 сим-карты и шесть зарядных устройств. Протоколы составили в отношении 32 граждан.