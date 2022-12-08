Мужчина выпал из окна пятого этажа в Барнауле

Пострадавший умер на месте происшествия
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле с пятого этажа дома №136 по ул. Георгия Исакова выпал человек. Он скончался на месте происшествия, сообщили в паблике «Инцидент Барнаул».
Информацию подтвердили в Следственном комитете по Алтайскому краю. Как выяснилось, мужчина - 1988 года рождения. Сейчас следователи проводят проверку по факту обнаружения тела.
В паблике отмечается, что в ходе проверки будут изучены обстоятельства произошедшего. А после будет принято процессуальное решение.