Мужчина выпал из окна пятого этажа в Барнауле

Пострадавший умер на месте происшествия Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле с пятого этажа дома №136 по ул. Георгия Исакова выпал человек. Он скончался на месте происшествия, сообщили в паблике «Инцидент Барнаул».

Информацию подтвердили в Следственном комитете по Алтайскому краю. Как выяснилось, мужчина - 1988 года рождения. Сейчас следователи проводят проверку по факту обнаружения тела.

В паблике отмечается, что в ходе проверки будут изучены обстоятельства произошедшего. А после будет принято процессуальное решение.