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НовостиПроисшествия8 декабря 2022 7:24

Мужчина выпал из окна пятого этажа в Барнауле

Следователи проводят проверку
Александра Сапожкова
Пострадавший умер на месте происшествия

Пострадавший умер на месте происшествия

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле с пятого этажа дома №136 по ул. Георгия Исакова выпал человек. Он скончался на месте происшествия, сообщили в паблике «Инцидент Барнаул».

Информацию подтвердили в Следственном комитете по Алтайскому краю. Как выяснилось, мужчина - 1988 года рождения. Сейчас следователи проводят проверку по факту обнаружения тела.

В паблике отмечается, что в ходе проверки будут изучены обстоятельства произошедшего. А после будет принято процессуальное решение.