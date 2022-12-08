Сексолог, визажист и Матрешка Тоня участвуют в барнаульском реалити-шоу «Лед»

Слева направо: Елизавета Неверова, Евгения Петрова, Матрешка Тоня. Фото: официальная страница клуба «Сибирский лед» «ВКонтакте»

Три блогера принимают участие в барнаульском проекте «Лед». Девушкам за три месяца предстоит научиться кататься на коньках и даже исполнить номера, рассказали организаторы шоу.

Евгения Петрова - визажист, мастер по прическам; Матрешка Тоня - свадебная ведущая, фитнес-тренер и музыкант; Елизавета Неверова - семейный психолог, сексолог, а еще телесотерапевт и проводник на гвозди. Плюс ко всему все участницы - популярные в социальных сетях девушки. Они уже два месяца посещают тренировки на льду клуба фигурного катания «Сибирский лед». Там они учатся основам скольжения, катания, осваивают базу фигурного катания.

- В ноябре девушки приступили к подготовке номеров. 7 декабря состоялась съемка первых номеров с обязательными элементами: ласточкой, змейкой, циркулем. Готовые ролики организаторы представят на суд зрителей и проведут голосование, - рассказывают организаторы.

Посмотреть готовые номера и проголосовать за понравившийся можно будет на официальной странице клуба «Сибирский лед» «ВКонтакте».

Далее участницам предстоит подготовить еще два номера, которые также будут выставлены для зрительского голосования.