Рассчитать положенные соцвыплаты теперь можно через интернет-банк

Его запуск станет очередным этапом внедрения инструментов социального казначейства в интернет-банке. Клиенты смогут уточнить наличие оснований для получения помощи от государства. Заявление на выплаты можно будет оформить через онлайн-каналы банка в упрощенном режиме.

Чтобы узнать, какие пособия от государства полагаются семье на данный момент, клиенту достаточно будет зайти в раздел Госуслуги в интернет-банке, выбрать «Социальный калькулятор» и пройти краткий опрос. Сервис подберет соответствующие ситуации выплаты и рассчитает их сумму, а также проинформирует о подходящих продуктах банка (например, страховании) или полезных сервисах от Госуслуг (например, запись в кружок или секцию для ребенка). Все взаимодействие с ним занимает не более десяти минут. В ближайшее время услуга также станет доступна в мобильном приложении на Android.

Из раздела «Социальный калькулятор» клиенты банка смогут перейти в соответствующий раздел на портале Госуслуг для оформления заявления на пособие. Реквизиты счета для его зачисления при переходе из интернет-банка загрузятся автоматически – это позволит сократить время заполнения заявки вдвое.

«В этом году мы запустили стратегическую инициативу «Семейный капитал». Она включает в себя собственные программы банка по финансовой и нематериальной помощи семьям в различных жизненных ситуациях, а также предусматривает предоставление им услуг в доступном цифровом формате и взаимодействие с госорганами для упрощения доступа к программам соцподдержки. Новый сервис стал очередным этапом в реализации федерального проекта «Социальное казначейство» на электронных площадках банка. В России для граждан действует более трехсот различных видов льгот. При этом единого «окна», где каждый человек мог бы быстро узнать о положенных ему пособиях, рассчитать их сумму и подать заявление, сегодня нет. Наш новый продукт направлен на упрощение получения доступа к необходимой господдержке. На первом этапе проект ориентирован на помощь семьям с детьми. В дальнейшем мы планируем расширять функционал социального калькулятора и добавлять в него новые льготы и региональные выплаты. По нашим прогнозам, новый сервис будет интересен и востребован среди не менее чем полумиллиона наших клиентов», – отметил Святослав Островский, член правления ВТБ.

Федеральная программа «Социальное казначейство» утверждена Правительством России в 2021 году. Проект - часть государственной концепции цифровой трансформации. ВТБ одним из первых банков начал активно сотрудничать с госорганами в рамках этой программы и ранее уже запустил для клиентов ряд цифровых сервисов. На первом этапе пользователям стал доступен Центр социальных выплат, который позволяет узнать о существующих мерах господдержки и перейти на портал Госуслуг для подачи заявления. Кроме того, в мае банк первым реализовал проект по автоподстановке реквизитов счета при оформлении заявлений на получение соцвыплат на Госуслугах, если клиент переходит на портал из онлайн-канала банка. Также клиенты могут указать реквизиты счета карты «Мир» на портале Госуслуг. В дальнейшем на этот единый социальный счет можно будет получать любые пособия без визитов в госорганы и сбора документов: в рамках социального казначейства государство будет зачислять на него средства в проактивном режиме, если наступят соответствующие основания. На сегодняшний день пользователи оформили более 50 тысяч единых соцсчетов.