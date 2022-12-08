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НовостиОбщество8 декабря 2022 3:41

В Барнауле предложили установить скульптуру сибирского кота в примечательной позе

«Усатый сибиряк» мог бы стать узнаваемым символом микрорайона «Времена года»
Александра Сапожкова
Если большинство отзывов будут положительными, авторы идеи обратятся в администрацию. Скриншот страницы vk.com/barneos22

Если большинство отзывов будут положительными, авторы идеи обратятся в администрацию. Скриншот страницы vk.com/barneos22

Литейный завод готов подарить Барнаулу парковую скульптуру «Сибирский кот» из чугуна. Об этом сообщается в паблике Barnaul 22.

В группе показали фото скульптуры: кот сидит на стуле в примечательной позе. Фигуру предлагают поставить в новом сквере на углу улиц Взлетной и Ускова неподалеку от микрорайона «Времена года».

- В новостройках крайне мало точек притяжения. А этот «усатый сибиряк» мог бы стать узнаваемым символом района, - пишут в паблике.

Отмечается, что идею поддержал краевед Данил Дегтярев. Если большинство отзывов будут положительными, авторы идеи обратятся в администрацию с просьбой согласовать место установки и разрешить монтаж.