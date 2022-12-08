Повышение платы за детский сад с 1 января 2023 года в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае с 1 января 2023 года увеличат плату за детский сад на 35%. Максимальный размер составит 2,7 тыс. рублей в месяц, сообщили в правительстве региона.

- Действующий размер платы не менялся более трех лет, чтобы в период пандемии коронавируса и экономической нестабильности поддержать семьи. При этом расходы на содержание каждого ребенка выросли почти на 50%, - говорят власти.

Отмечается, что расходы в городах и районах разнятся. Так, в городе в среднем в месяц они составляют более 15 тыс. рублей, а в районах – около 13 тыс. Поэтому в селах плата будет существенно ниже.

- При этом плата продолжит компенсировать лишь часть затрат на услуги по присмотру и уходу за детьми, - отметили в правительстве.

Также с 1 января будут увеличены и компенсации семьям. На первого ребенка она составляет 20%, на второго – 50, на третьего и последующих – 70.