Вывески с магазинов модной одежды Stradivarius и Zara сняли в ТРЦ Барнаула

Вывеска Bershka пока ещё висит Фото: Олег УКЛАДОВ

В ТРЦ Galaxy Барнаула сняли вывески с магазинов модной одежды Stradivarius и Zara, сообщает Амител.

Магазины принадлежат испанской компании Inditex. Она приостановила работу в России после начала спецоперации. В барнаульском торговом центре точки закрыты с марта. Их так и не открыли для финальной распродажи.

Отмечается, что вывески Bershka и Pull&Bear, также принадлежащие Inditex, в Galaxy пока ещё висят. А на месте Oysho (магазина той же компании) уже несколько месяцев работает другой арендатор.