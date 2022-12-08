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НовостиОбщество8 декабря 2022 2:21

Вывески с магазинов модной одежды Stradivarius и Zara сняли в ТРЦ Барнаула

Точки так и не открыли для финальной распродажи
Александра Сапожкова
Вывеска Bershka пока ещё висит

Вывеска Bershka пока ещё висит

Фото: Олег УКЛАДОВ

В ТРЦ Galaxy Барнаула сняли вывески с магазинов модной одежды Stradivarius и Zara, сообщает Амител.

Магазины принадлежат испанской компании Inditex. Она приостановила работу в России после начала спецоперации. В барнаульском торговом центре точки закрыты с марта. Их так и не открыли для финальной распродажи.

Отмечается, что вывески Bershka и Pull&Bear, также принадлежащие Inditex, в Galaxy пока ещё висят. А на месте Oysho (магазина той же компании) уже несколько месяцев работает другой арендатор.