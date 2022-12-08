Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 декабря 2022 1:58

Жильцы барнаульской трехэтажки боятся остаться без дома

Строение хотят признать аварийным, но горожане его таковым не считают
Александра Сапожкова
Кадр телеканала "Толк"

Кадр телеканала "Толк"

Жильцы дома на ул. Профинтерна, 8, в Барнауле боятся, что могут остаться без жилья. Их дом хотят признать аварийным и подлежащим сносу, передает «Толк».

Люди уверены, что дом в нормальном состоянии – у трёхэтажки нет признаков аварийности и даже новая крыша.

- Мы находимся в центре, рядом большой участок застройки, я полагаю, что просто есть заинтересованные, которые хотят использовать участок под застройку, – высказала свое мнение жительница дома Лилия Новикова.

Другая жительница считает, что за свои квартиры они получат крайне мало денег.

- Если признать дом аварийным, а затем обесценить квартиры, то мы получим копейки. Мы консультировались, с трешки даже на однушку не хватит, – сказала Галина Бердникова.

Идея о сносе уже повисла в воздухе, и жители очень переживают.