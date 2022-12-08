Жильцы барнаульской трехэтажки боятся остаться без дома

Кадр телеканала "Толк"

Жильцы дома на ул. Профинтерна, 8, в Барнауле боятся, что могут остаться без жилья. Их дом хотят признать аварийным и подлежащим сносу, передает «Толк».

Люди уверены, что дом в нормальном состоянии – у трёхэтажки нет признаков аварийности и даже новая крыша.

- Мы находимся в центре, рядом большой участок застройки, я полагаю, что просто есть заинтересованные, которые хотят использовать участок под застройку, – высказала свое мнение жительница дома Лилия Новикова.

Другая жительница считает, что за свои квартиры они получат крайне мало денег.

- Если признать дом аварийным, а затем обесценить квартиры, то мы получим копейки. Мы консультировались, с трешки даже на однушку не хватит, – сказала Галина Бердникова.

Идея о сносе уже повисла в воздухе, и жители очень переживают.