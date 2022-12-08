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НовостиОбщество8 декабря 2022 1:31

Барнаульские водители незаконно просят пассажиров переводить деньги на личную карту

Это является административным нарушением
Александра Сапожкова
Транспорт в Барнауле

Транспорт в Барнауле

Фото: Олег УКЛАДОВ

В УФНС Алтайского края сообщили, что за минувшие три года шестерых барнаульских перевозчиков уличили в отказе от использования контрольно-кассовой техники. Водители просили кидать деньги за проезд на личную банковскую карту, пишет «Банкфакс».

Известны случаи, когда в автобусе имеется терминал, но его подчас прячут, утверждая, что он неисправен, и в результате требуют платить наличными или с помощью перевода. Однако перевод денег на личную карту законом не предусмотрен и является административным нарушением. Более того, такие случаи можно трактовать как способ минимизации дохода, чтобы сократить налоги, и плюс к этому они не обеспечивают защиту прав. Например, в случае аварии пассажир не всегда сможет доказать даже то, что ехал в автобусе.

Если барнаульцев просят переводить деньги водителю, управление рекомендует направлять жалобу через сайт ФНС.