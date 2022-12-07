Житель Алтая избил жену и угрожал полицейским резню бензопилой

Его признали виновным Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае осудили 32-летнего жителя Шелаболихинского района, который угрожал сотрудникам полиции. По информации регионального следственного управления, он еще и избил свою супругу.

В апреле этого года жена осужденного позвонила в полицию и сообщила о том, что её избивает муж. Полицейские приехали и попытались успокоить мужчину, который был в нетрезвом состоянии. Но тот не утихомирился, завел бензопилу и стал угрожать полицейским насилием. Задержать его удалось лишь в момент, когда с бензопилы слетела цепь.

- Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, приговорив подсудимого к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - подчеркнули в управлении.