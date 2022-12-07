На Алтае женщина убила бывшего мужа после замечания о том, что она плохая мать

Ближайшие восемь лет она проведет за колючей проволокой Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительницу поселка Поспелихинский Алтайского края осудили за жестокое убийство бывшего мужа. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по региону, мужчина сделал ей замечание, из-за которого она разозлилась.

Утром 6 марта возле здания убойного пункта нашли тело 59-летнего сторожа с множественными колото-резаными ранами, но следов и орудий преступления рядом не было. Однако уже к вечеру того же дня удалось установить подозреваемого – это была бывшая супруга убитого.

В день преступления женщина пришла на работу к экс-мужу, где они начали выпивать алкоголь. В какой-то момент мужчина сделал замечание собутыльнице по поводу ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Она разозлилась и множество раз ударила его нож, а затем избавилась от улик, спрятала нож и скрылась.

- В ходе предварительного следствия женщина пыталась избежать привлечения к уголовной ответственности, ссылаясь на то, что причинила смерть потерпевшему из-за необходимой обороны от посягательства на ее половую свободу, однако эта защитная версия была полностью опровергнута собранными доказательствами, - отметили в следкоме.

Ближайшие восемь лет она проведет в исправительной колонии общего режима.