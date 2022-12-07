Мэрия Барнаула расторгнет контракт с проблемным перевозчиком

Общественный транспорт в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Администрация Барнаула планирует расторгнуть контракт с перевозчиком маршрута №40 из-за большого числа жалоб. Как сообщает «Толк», контракт достанется новой организации.

Расторжение контракта стало следствием регулярных нарушений со стороны предприятия «Олир-Авто», обслуживающего маршрут. На него часто жалуются жители Затона.

- После того, как все подготовительные работы будут завершены, перевозчик обеспечит выпуск на маршрут двух автобусов малого класса с интервалом движения 15 минут, - рассказали изданию в мэрию.

Маршрут обслуживает льготников и дает возможность оплатить поездку транспортными картами.