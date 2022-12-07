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НовостиОбщество7 декабря 2022 10:10

Барнаульцы считают лучшими новогодними подарками отпуск и деньги

Для счастья женщинам и мужчинам еще нужны девайсы, одежда и животные
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
В Барнауле мужчины и женщины назвали свои самые желанные подарки на Новый год

В Барнауле мужчины и женщины назвали свои самые желанные подарки на Новый год

Фото: Анна Перевощикова

В Барнауле мужчины и женщины назвали свои самые желанные подарки на Новый год. Как сообщил сервис SuperJob, больше всего женщины хотели бы отправиться в отпуск, а мужчины – получить деньги.

- Мужчины чаще мечтают о деньгах, новых девайсах и автомобилях. Женщины — об отпуске, недвижимости и новых нарядах, - отметили эксперты.

За деньги проголосовали 17% опрошенных барнаульцев, а за недвижимость отдали голоса 16% респондентов. Еще 8% хотели бы автомобиль, 2% - наряды или аксессуары. 1% отдали голоса за драгоценности, домашних питомцев, ремонт. Также в качестве подарков были названы парфюм, спортивная экипировка, лодки, мебель, мотоциклы, музыкальные инструменты, сертификаты на обучение и сладкие лакомства.

К слову, еще два года назад больше всего барнаульцы хотели автомобиль.