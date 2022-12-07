В Барнауле продолжают расти цены на новые квартиры

Квартиры в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в ноябре продолжился рост цен на недвижимость. Как сообщает Алтайский портал недвижимости, речь идет о новых квартирах.

Тенденция на рост цен на первичном рынке сохранилась. В среднем, стоимость одного квадрата в новостройках выросла до 111,3 тысяч рублей. А вот стоимость долевки и вовсе достигла исторического максимума — 150 тысяч рублей. Высокий спрос может быть связан с тем, что в стране могут якобы прекратить выдачу ипотеки с господдержкой.

А вот дома в цене не поменялись – около 56 тысяч рублей за квадратный метр. Земельные участки немного подорожали до 260 тысяч рублей за сотку.