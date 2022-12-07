ВТБ удвоил выдачу автокредитов в Алтайском крае в ноябре

Около 40% кредитных сделок оформлено на покупку автомобилей без пробега.

В Алтайском крае в ноябре физические лица провели в банке кредитных сделок на покупку автомобилей на сумму более 46 млн рублей, увеличив результат к октябрю на 93%. Средний чек одного автокредита составил около 1 млн рублей. В целом по итогам 11 месяцев свыше 450 заемщиков получили в банке кредиты на покупку авто на сумму свыше 450 млн рублей.

Около 40% продаж в ноябре пришлось на новые машины, спрос на которые продолжает расти на фоне действия программ господдержки. Наибольшим интересом у заемщиков пользуются российские бренды – самой популярной маркой у жителей края стала Lada, на нее сейчас приходится каждая третья кредитная сделка. Вторую позицию занимает UAZ с долей 7%.

«Мы видим, что льготная программа поддержала спрос на автомобили без пробега: в ноябре около 30% заемщиков банка, проживающих в Алтайском крае, воспользовались этой мерой поддержки и приобрели новое транспортное средство. Всего в текущем году наши заемщики заключили на покупку машин по госпрограмме субсидирования 50 кредитных сделок на сумму около 30 млн рублей», – прокомментировал управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.