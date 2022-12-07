Три молодых педагога из Рубцовского района получили губернаторские выплаты

Деньги выдали трем учителям, имеющим высшее образование Фото: Олег УКЛАДОВ

Три молодых учителя из Рубцовского района победили в конкурсе на получение губернаторских выплат. Как пишет газета «Местное время» со ссылкой на районный комитет по образованию, они получили по 300 и 200 тыс. рублей.

Деньги выдали трем учителям, имеющим высшее образование:

- Андрей Шиховцов из Безрукавки (300 тысяч);

- Анастасия Тарасова из Зеленой Дубравы (300 тысяч);

- Анастасия Барышева из Безрукавки (200 тысяч).

Всего в этом году в районные школы пришли семь молодых учителей, им выплачено по 50 тысяч рублей в качестве подъемных средств. Также им положена прибавка в течение трех лет: от 30 до 10%.