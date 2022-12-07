Гидрометцентр предупредил об очередной волне аномальных морозов на Алтае

По прогнозу синоптиков, морозы пока не отступят из региона Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае пока не отступят морозы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

В ближайшие дни морозы продолжатся в ряде регионов, в их число вошел и Алтайский край.

- По-прежнему холодина будет на юге Западной Сибири – Омская, Новосибирская, Кемеровская области и Алтайский край. Тут с 7 по 11 декабря температура прогнозируются на 7-16 градусов ниже климатической нормы, - подчеркнул Вильфанд.