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НовостиОбщество7 декабря 2022 5:12

Гидрометцентр предупредил об очередной волне аномальных морозов на Алтае

По прогнозу синоптиков, морозы пока не отступят из региона
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
По прогнозу синоптиков, морозы пока не отступят из региона

По прогнозу синоптиков, морозы пока не отступят из региона

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае пока не отступят морозы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

В ближайшие дни морозы продолжатся в ряде регионов, в их число вошел и Алтайский край.

- По-прежнему холодина будет на юге Западной Сибири – Омская, Новосибирская, Кемеровская области и Алтайский край. Тут с 7 по 11 декабря температура прогнозируются на 7-16 градусов ниже климатической нормы, - подчеркнул Вильфанд.