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НовостиОбщество7 декабря 2022 2:00

Потребительские кредиты сибирского банка признаны одними из лучших в стране

Банк «Левобережный» занял 1-е место в рейтинге самых выгодных программ потребительского кредитования в России с кредитом «На любые цели» под 4,9% годовых
unsplash.com

unsplash.com

Рейтинг составили аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру». Они учитывали ставку, срок, возможность онлайн-оформления кредита, условия досрочного погашения, надежность и значимость банков на рынке. С помощью калькулятора сервиса «Выберу.ру» были рассчитаны 20 наиболее выгодных для заемщиков вариантов.

Кредит «На любые цели» Банка «Левобережный» позволяет получить до 1,5 млн рублей под 4,9% годовых. Деньги выдаются на разные цели без ограничений, в том числе на рефинансирование кредитов других банков. Срок– от 6 месяцев до 7 лет. Возможно досрочное погашение.

Ставка составит 4,9% годовых, если вы подадите заявку на кредит в мобильном приложении BL-Online, подпишете документы безбумажным способом и подключите финансовую защиту. Рассчитать ежемесячный платеж можно на сайте Банка «Левобережный», просто введите нужную вам сумму и выберите срок.

При подаче заявки другими способами и подключении финансовой защиты ставка – 5,5% годовых. Просто оставьте заявку на сайте, по телефону 8-800-3333-555 или в офисах банка в Алтайском крае:

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а и ул. Георгиева, 22,

г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева, д. 63а.

Советуем поторопиться, акция продлится до 18 декабря.