В Алтайском крае будут судить подростка за смертельное ДТП с мотоциклом

Ребенок ехал в люльке мотоцикла Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае перед суд предстанет 17-летний подросток, который устроил смертельную аварию на мотоцикле. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 4 статьи 264 УК РФ, сообщают пресс-службы СК и прокуратуры.

По данным следствия, днем 6 октября 2022 года в селе Повалиха 17-летний подросток без водительских прав вез на мотоцикле соседского 9-летнего мальчика. Ребенок сидел в люльке. Оба ехали без шлема.

- Не обеспечив безопасную скорость движения, подросток совершил поворот направо, применив торможение, в результате чего допустил потерю контроля над управлением мотоцикла, последующий его занос и опрокидывание на участке проезжей части, - рассказали в пресс-службе СК.

Мальчик получил серьезные, не совместимые с жизнью травмы.

Во время предварительного следствия юноша свою вину в содеянном признал. Уголовное дело с утвержденным прокурором Первомайского района обвинительным заключением направлено в суд