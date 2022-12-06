«Эвалар» принял участие в отборе победителя конкурса «ФармБиоТех 2022» от «Сколково»

Фото предоставлены фондом «Сколково»

22 ноября на площадке Инновационного центра «Сколково» состоялся финал конкурса инновационных разработок в области фармацевтики и биотехнологий «ФармБиоТех 2022». Фонд «Сколково», компании «Р-Фарм», «SPLAT Global», «Фармасинтез» и «Бинергия» при участии «Авивир» и «Эвалар», а также Евразийской патентной организации (ЕАПО) объявили победителей программы.

ФармБиоТех – первый конкурс в области фармацевтики и биотехнологий от ведущих индустриальных компаний, направленный на закрытие потребностей рынка и предназначенный для команд, находящихся на разных стадиях реализации инновационных технологий. В рамках конкурсного отбора поступило 268 заявок. В финал вышли 40 стартапов, представившие свои разработки экспертному жюри, в состав которого вошли все партнеры программы.

Александр Сафонов, директор Московского представительства «Эвалар»:

– Мы признательны Фонду «Сколково» за приглашение войти в жюри этого конкурса. Экспертный состав детально изучил более 50 презентованных проектов – это предложения со всех уголков нашей страны, как от научно исследовательских институтов, так и частных исследовательских центров и даже студентов. При оценке особое внимание уделялось такому критерию как инновационность решений.

Для себя мы особо выделили 2 работы, которые в данный момент находятся на обсуждении проектно-рабочей команды, состоящей из разработчиков и маректологов. Со своей стороны, хотел бы отметить, что для российского фармацевтического рынка это новый интересный формат взаимодействия, и мы надеемся, что он даст новый импульс развитию отрасли».

Победители конкурса получат менторскую и экспертную поддержку от организаторов и партнёров. Победители каждого трека смогут претендовать на гранты Фонда «Сколково» до 7 млн рублей на доработку и внедрение продуктов (при условии соблюдения требований нормативной документации Фонда).

Камила Зарубина, и.о. Вице-президента, исполнительного директора кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково»:

– На площадке Фонда "Сколково" мы впервые сумели объединить ведущих индустриальных партнёров в области фармацевтики и биотехнологий. Более 40 команд-исследователей представили свои разработки топ-менеджменту компаний, кто-то выступал даже дважды с проектами в разных треках. Мы надеемся, что те гранты, на которые претендуют победители помогут дорастить разработки до инвестиционно привлекательных, чтобы выйти на сделку с партнёрами программы, или коммерческий проект».

Дополнительная информация: https://pharmbio.sk.ru