В суд ушло резонансное дело об избиении барнаульского инвалида, который хотел защитить ребенка

Обвиняемый ответил агрессией в ответ на вмешательство мужчины Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле завершили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении 34-летнего барнаульца, который напал на инвалида в центре города. Об этом сообщают пресс-службы СК и прокуратуры региона.

По данным следствия, вечером 12 ноября 2022 года обвиняемый возле одного из ТЦ грубо обращался со своим сыном. Эту сцена увидел проезжавший мимо на велосипеде 50-летний мужчина с инвалидностью.

– Выполняя свой общественный долг, он попытался пресечь противоправные действия отца ребенка, - отмечают в пресс-службе Следкома.

Обвиняемый ответил агрессией в ответ на вмешательство мужчины. Сначала он начал ругаться матом, а затем повалил велосипедиста на землю и избил. Также отец ребенка пригрозил прохожему убийством.

Во время предварительного следствия мужчина вину в содеянном признал и раскаялся. Следователем его действия квалифицированы, как угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью. Теперь его ждет суд.