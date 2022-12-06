Меньше половины жителей Алтайского края сделали прививки от гриппа

В целом по стране уровень вакцинации против гриппа приблизился к 50%. Фото: Олег УКЛАДОВ

Прививку от гриппа сделали 45,5% жителей Алтайского края. Такие данные предоставил федеральный Роспотребнадзор по состоянию на 2 декабря.

В ведомстве отмечают, что в России продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. Специалисты зафиксировали так называемый «свиной» грипп уже в 74 регионах.

В целом по стране уровень вакцинации против гриппа приблизился к 50%. В пятерку регионов-лидеров по охвату прививками против гриппа вошли Республика Тыва (61,5%), Чеченская Республика (60,5%), ХМАО (60,4%), Тюменская область (60,1%), ЯНАО (59,1%). Хуже всех с вакцинацией дела обстоят во Владимирской (42,1%), Ульяновской(41,5%) Псковской областях (37,8%), Республика Карелия (40,9%), Республика Хакасия (39,8%) и Мурманская область (32,5%)

Напомним, ранее сообщалось, что на Алтае ожидают приход «свиного» гриппа.