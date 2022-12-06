На улице Мало-Тобольской в Барнауле скульпторы превращают глыбы льда в новогодний городок

Зимний новогодний городок полностью должен быть готов к 23 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле вовсю идут работы по строительству снежного городска на улице Мало-Тобольской. На сегодняшний день на пешеходной зоне занимаются укладкой тумб для будущих ледовых барельефов, сообщает мэрия.

– Скульпторы, которые работают над площадкой, в дальнейшем превратят глыбы льда в изящные фигуры по мотивам советских новогодних открыток, - рассказали в городской администрации.

Помимо этого, на пешеходную зону улицы украсят фигуры главного зимнего волшебника Деда Мороза и его внучки Снегурочки, а центр площадки украсят новогодней елкой. Также здесь обустроят две горки для самых маленьких посетителей городка.

Праздничную атмосферу дополнит иллюминация. Мало-Тобольскую украсят световыми елочными шарами, елями, фигурами, а над площадкой развесят гирлянды.

Зимний новогодний городок полностью должен быть готов к 23 декабря.