Жители Барнаула в декабре могут бесплатно узнать свой ВИЧ-статус

Тестирование будут проводить специалисты краевого СПИД-центра Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Барнаула в декабре смогут бесплатно сдать экспресс-тест на ВИЧ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Тестирование будут проводить специалисты краевого СПИД-центра в мобильных комплексах. Обследование проходит абсолютно анонимно и бесплатно.

У горожан на выбор есть несколько дней в течение месяца, чтобы сдать экспресс-тест: 6,8, 13, 14, 15, 20, 22, 23 и 29 декабря. Мобильный комплекс будет работать на площади Сахарова, возле ТРЦ «Огни» и на парковке в СПИД-центра. Где именно и когда проведут обследование, можно почитать на сайте мэрии.