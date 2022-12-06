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НовостиОбщество6 декабря 2022 3:56

В Барнауле на месяц раньше срока подключили уличное освещение по переулку Ядринцева

На эти цели потратили 3,6 млн рублей из городского бюджета
Вера Березовская
Новые фонари теперь освещают дорогу по переулку Ядринцева от улицы Песчаной до улицы Партизанской

Новые фонари теперь освещают дорогу по переулку Ядринцева от улицы Песчаной до улицы Партизанской

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле подключили освещение по переулку Ядринцева. Работы закончили на месяц раньше срока, сообщают в пресс-службе мэрии.

Новые фонари теперь освещают дорогу по переулку Ядринцева от улицы Песчаной до улицы Партизанской. Работы планировалось завершить до конца января 2023 года, но подрядчик справился раньше.

На обустройство освещения по темному переулку из бюджета города дополнительно было выделено 3,6 млн рублей.