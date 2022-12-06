В Барнауле устранили повреждение, из-за которого отключали воду

Повреждение произошло вечером 4 декабря Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле устранили повреждение на водопроводе в районе пересечения улицы Ипподромной и переулка Зайчанского. У всех потребителей включили подачу воды, сообщает мэрии.

Напомним, что повреждение произошло вечером 4 декабря. Чтобы устранить аварию, работникам барнаульского водоканала пришлось заменить две задвижек диаметром 400 мм в водопроводной камере. Всего под отключение попали почти 200 домов, включая частные дома, многоэтажки, детские сады и административные здания.

Утром 6 декабря в мэрии отметили, что все ремонтные работы завершены и у всех потребителей возобновилась подача горячей воды.