В барнаульском парке «Изумрудный» появилась подсветка мостов и необычные скамейки

Фото: скриншот с паблика Barnaul22

Барнаульский парк «Изумрудный» продолжает преображаться. Накануне в нем включили подсветку мостов и установили новые скамейки.

Фото вечернего парка выложили в паблике «Barnaul22». На кадрах видно, что на пруду мосты подсветили фонарями, а рядом с водоемом обустроили круглые скамейки

В комментариях горожане написали:

- Красотища! Прекрасное место появилось у нас городе, и это радует

- Супер выглядит. Главное, чтобы это потом не стало платным

- Сегодня там гуляла, очень интересное пространство получается.

Напомним, ранее в парке реконструировали пруд. В ноябре его заполняли водой.