В барнаульском парке «Изумрудный» появилась подсветка мостов и необычные скамейки

Фото: скриншот с паблика Barnaul22
Барнаульский парк «Изумрудный» продолжает преображаться. Накануне в нем включили подсветку мостов и установили новые скамейки.
Фото вечернего парка выложили в паблике «Barnaul22». На кадрах видно, что на пруду мосты подсветили фонарями, а рядом с водоемом обустроили круглые скамейки
В комментариях горожане написали:
- Красотища! Прекрасное место появилось у нас городе, и это радует
- Супер выглядит. Главное, чтобы это потом не стало платным
- Сегодня там гуляла, очень интересное пространство получается.
Напомним, ранее в парке реконструировали пруд. В ноябре его заполняли водой.