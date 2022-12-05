Боксеры Лопсан и Штык готовятся к матч-реваншу в Барнауле

Участники боя Фото: предоставлено организаторами

Боксеры Артыш Лопсан и Василий Штык продолжают подготовку к матч-реваншу, который они намерены провести на ринге в Барнауле.

– На этот раз результат боя будет совсем другим. В первом поединке было много моментов, которые мне помешали довести дело до победы. У меня не было должной подготовки и в итоге мне не хватило сил. Но в этот раз все по-другому, я готовлюсь к этому бою с сентября и в декабре выйду на пик своей боевой формы. Уверен, что бой не продлится всю дистанцию и я выиграю нокаутом, - уверенно заявил на недавней пресс-конференции сам Василий Штык.

На удивление его противник Артыш Лопсан поддержал его боевой дух и настрой, но со своей точки зрения добавил, что готовился не менее усердно и поэтому отсиживаться в углу ринга не намерен.

А вот каким выйдет этот бой поклонники бокса смогут увидеть 22 декабря в «Титов-Арене».