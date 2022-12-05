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НовостиОбщество5 декабря 2022 13:38

Яркая блондинка из Барнаула стала «Миссис Россия – Вселенная 2022»

Теперь она с гордостью заявляет, что самые красивые девушки живут в нашем городе
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Анастасия Сиряченко - абсолютная победительница конкурса. Скриншот страницы в ВК

Анастасия Сиряченко - абсолютная победительница конкурса. Скриншот страницы в ВК

Жительница Барнаула завоевала титул абсолютной победительницы Всероссийского конкурса красоты «Мисс&Миссис Россия – Вселенная 2022». Об этом сообщают его организаторы.

– GRAND PRIX RUSSIA UNIVERSE 2022. Анастасия Сиряченко принимает поздравления. Поздравляем нашу победительницу из Алтайского края, города Барнаула, - говорится на странице конкурса в социальной сети.

Анастасия стала абсолютной победительницей конкурса и теперь с гордостью может заявлять: «В Барнауле самые красивые девушки». Спорить с этим бессмысленно, ведь девушка завоевала титул в честном бою.