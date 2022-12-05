Барнаульцам запретили выходить на аварийный мост

Мост через Барнаулку так и не достроили Фото: Анна СЕМИНА

Власти Барнаула готовятся к реконструкции аварийного моста через Барнаулку, а пока жителям категорически запретили выходить и выезжать на него.

Речь идет о переправе на проезде Канатном, 102а. Местные жители жаловались, что мост давно стал непригодным: отсутствуют перила, на полотне зияют дыры. На него не то что выезжать, пешеходу выходить страшно.

Как выяснилось, этот мост – советское наследие. Его строили в 1969 году, но не закончили и, соответственно, официально не ввели в эксплуатацию и не обслуживали.

– В 2015 году в рамках муниципального контракта мост обследовали, специалисты заключили: объект – аварийный. Единственный способ привести его в норму – это полностью демонтировать и построить заново, - резюмируют в мэрии.

На сегодня объявлен тендер на разработку проектно-сметной документации. До 1 июня 2023-го ее должны выполнить. Позже определят источник финансирования всех работ по демонтажу и строительству.

Пока же на подъездах к мосту установлены знаки: «Въезд запрещен» и «Движение пешеходов запрещено». Власти настоятельно рекомендуют воздержаться от использования переправы. Альтернативный вариант – мост на дамбе, расположенный в 700 метрах выше по течению реки.