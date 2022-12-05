Гости рассказали, как прошла закрытая вечеринка с участим Гудкова и Варнавы в Барнауле

Екатерина Варнава. Фото: СОЦСЕТИ

На днях в Барнауле прошла пусть и закрытая, но уже ставшая громкой вечеринка, ведущими которой стали Александр Гудков и Екатерина Варнава.

От источников «Комсомолки» стало известно, что вечеринка была приурочена ко дню рождения местного бизнесмена. Он не пожалел для дорогих гостей ни хлеба, ни зрелищ: и столы ломились от угощения, а в промежутках между тостами и другими пламенными речам публику также развлекал бывший КВНщик Михаил Галустян.

Как говорят приглашенные на вечеринку, телезвезды излучали невероятную энергетику.

– Было весело. Варнава добрая, долго болтал с ней, Гудков тоже жестко шутит. Тоже удалось с ним пообщаться лично, - рассказал «КП» один из гостей.

Кстати, летом этот же бизнесмен закатывал вечеринку на свежем воздухе. Тогда его развлекали Денис Дорохов, Азамат Мусагалиев и Любовь Успенская.