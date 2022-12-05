В Барнауле доставщик еды не довез клиенту 10 кг шашлыка

Курьер стащил 7 кг свинины и 3 кг баранины Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле курьер принял заказ на доставку десяти килограммов шашлыка, но до клиента еда так и не доехала.

Как рассказали в краевом управлении юстиции, был сделан заказ на семь килограммов шашлык из свинины и еще три – из баранины. Однако клиент остался голодным, так как доставщик к нему так и не приехал. Ущерб составил почти шесть тысяч рублей.

Что именно курьер сделал с шашлыком не уточняется, но когда он понял, что недовольный клиент отступать не намерен и уже написал заявление, тот сразу же объявился, но не с едой, а и извинениями и полностью возместил ущерб.

По итогу, стороны пошли на мировую и уголовное дело закрыли.