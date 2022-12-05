Уголовное дело завели на барнаульского водителя автобуса, избившего подростка

Ранее водителя автобуса уже уволили Фото: Олег УКЛАДОВ

Правоохранительные органы приняли решение о возбуждении уголовного дела в отношении водителя городского автобуса, который избил подростка.

Напомним, инцидент произошел 30 ноября. Как выяснилось, водителю не понравилось, что подросток якобы долго переходил дорогу. Но причем делал он это по нерегулируемому переходу.

Проверку проводили различные инстанции, в том числе руководства компании-перевозчика и по итогам водитель был уволен, а как сегодня сообщили в краевой прокуратуре, на него все же завели уголовное дело.

– По инициативе прокуратуры Алтайского края с учетом установленных обстоятельств произошедшего органами полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), - подчеркнули в прокуратуре.