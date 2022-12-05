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НовостиОбщество5 декабря 2022 8:52

Барнаульский аэропорт обещает побить новый рекорд

Его владельцы рассматривают возможности увеличения количества рейсов
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Аэропорт Барнаула

Аэропорт Барнаула

Фото: Анна СЕМИНА

Пассажиропоток барнаульского аэропорта уже практически полностью восстановился после пандемии и по итогам этого года количество перевозок уже точно превысит 600 тысяч человек.

Такие данные сегодня, 5 декабря, во время аппаратного совещания в правительстве края озвучил министр транспорта края Антон Воронов.

– Ранее полмиллиона был потолочный показатель. По итогам ноября предварительные цифры уже достигли 580 тысяч человек, - говорит он.

Все это говорит о том, что авиаперевозки становятся все более востребованными, а значит назрела необходимость в открытии дополнительных рейсов. В частности, владельцы воздушной гавани уже открыли переговоры с «Аэрофлотом», прекратившим полеты после высокого летнего сезона.