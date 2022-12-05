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НовостиПроисшествия5 декабря 2022 7:58

На Алтае пожарные спасли из огня мать с двумя детьми

Они спали, когда начался пожар
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Пожар в Камне-на-Оби

Пожар в Камне-на-Оби

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Камне-на-Оби ранним утром произошел пожар. Из огня удалось спасти мать с двумя детьми. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

– Сегодня в 5:40 в службу спасения города Камень-на-Оби поступило сообщение о возгорании надворных построек по улице Барнаульской, - поясняют в ведомстве.

Прибыв на вызов, пожарные увидели, что огонь стремительно распространялся и была вероятность его перехода на дом.

– Прежде всего, необходимо было проверить дом, чтобы исключить возможность причинения вреда людям. Из строения пожарные вывели женщину с двумя маленькими детьми, на момент происшествия они спали. В итоге дом удалось отстоять, серьёзно пострадали только надворные постройки, - рассказал Валентин Митин, заместитель начальника 8 пожарно-спасательного отряда.

За это время огонь успел повредить постройки на площади около 50 квадратных метров. Но к счастью, из людей никто не пострадал.