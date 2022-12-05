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НовостиОбщество5 декабря 2022 5:44

В барнаульском ЖК «Парковый» ввели в эксплуатацию две блок-секции

Теперь дом окончательно сдан
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Дом на Парковой

Дом на Парковой

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Контролирующие органы дали разрешение на ввод в эксплуатацию двух блок-секций в барнаульском ЖК «Парковый» (ул.Парковая, 71).

– Ранее, в декабре 2021 года, поэтапно были сданы третья блок-секция, затем в октябре 2022 года – первая и вторая. Таким образом, на сегодня все пять жилых секций достроены и введены в эксплуатацию, - подчеркивают в мэрии.

С сегодняшнего дня застройщик должен начать процедуру выдачи собственникам ключей от квартир.

Напомним, строительство дома началось в 2018 году. Он стал первым проектом в Барнауле, реализованным за счет проектного финансирования ПАО «Сбербанк» с использованием эскроу-счетов. На протяжении нескольких лет складывались некоторые проблемные моменты, но теперь все они разрешены.