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НовостиОбщество5 декабря 2022 5:28

Сотрудники ГИБДД помогли потушить грузовик на Чуйском тракте

Им хватило двух огнетушителей
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Полицейские сами потушили загоревшуюся машину

Полицейские сами потушили загоревшуюся машину

Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Сотрудники ГИБДД Алтайского края пришли на помощь водителю грузовика, чей автомобиль загорелся на Чуйском тракте.

– Внимание экипажа ДПС ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО Сибирский, находившегося на маршруте патрулирования, привлек стоящий на обочине 186 км Чуйского тракта автомобиль «Isuzu Forward», - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Когда полицейские подъехали ближе, то увидели, как из-под капота вырывается пламя и уже переходит на кабину. Инспекторы сразу же взялись за огнетушители и стали помогать в тушении, предварительно сообщив о случившемся в дежурную часть.

Очаг возгорания удалось потушить, огонь прекратил свое распространение. Водитель грузовика поблагодарил полицейских в оказании неоценимой помощи.