Барнаульский водоканал продолжает ликвидировать аварию на сетях

Коммунальная авария в Барнауле Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Аварийная бригада барнаульского водоканала продолжает устранять повреждение на сети, произошедшее 4 декабря.

Напомним, повреждение было зафиксировано на водопроводной сети диаметром 400 мм. Оно произошло в районе пересечения улицы Ипподромной и переулка Зайчанского (Центральный район). В результате без ресурса оказались больше 160 домов. Большинство из них относятся к частному сектору.

– В данный момент специалисты ведут подготовительные работы для последующей замены задвижки, - сообщают в мэрии.

На этот период подвоз питьевой воды осуществляется по заявкам. Их принимают по телефону 500-101.