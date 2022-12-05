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НовостиПроисшествия5 декабря 2022 3:30

Барнаульский водоканал продолжает ликвидировать аварию на сетях

Питьевую воду населению подвозят по заявкам
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Коммунальная авария в Барнауле

Коммунальная авария в Барнауле

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Аварийная бригада барнаульского водоканала продолжает устранять повреждение на сети, произошедшее 4 декабря.

Напомним, повреждение было зафиксировано на водопроводной сети диаметром 400 мм. Оно произошло в районе пересечения улицы Ипподромной и переулка Зайчанского (Центральный район). В результате без ресурса оказались больше 160 домов. Большинство из них относятся к частному сектору.

– В данный момент специалисты ведут подготовительные работы для последующей замены задвижки, - сообщают в мэрии.

На этот период подвоз питьевой воды осуществляется по заявкам. Их принимают по телефону 500-101.