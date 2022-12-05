Пьяный водитель столкнулся с лишенным прав в Барнауле

По факту аварии проводят проверку Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 4 декабря в Барнауле произошло ДТП, где на ровной дороге встретились лишенный прав водитель и пьяный нарушитель.

По данным ГИБДД, авария произошла в 17.23 в районе дома №83д на Павловском тракте. Предварительно установлено, что 35-летний нетрезвый водитель ВАЗ 211004 не уступил дорогу и совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «Lexus RX 350», которым управлял ранее лишенный прав 41-летний мужчина.

– Сотрудники ГИБДД в отношении водителя автомобиля ВАЗ 211004 составили два административных материала, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Еще один протокол составили на второго участника аварии. Что касается автомобилей, то оба направили на спецстоянку. В ближайшее время они им не понадобятся.

Также установлено, что два пассажира ВАЗа получили травмы. Им медицинскую помощь оказали на месте.

По факту ДТП проводится проверка.