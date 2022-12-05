53-летняя женщина-водитель разбилась на Чуйском тракте

ДТП в Онгудайском районе Фото: предоставлено пресс-службой

В воскресенье, 4 декабря, на Чуйском тракте в Республике Алтай произошло ДТП, в результате которого погибла 53-летняя женщина-водитель.

Как установило следствие, авария произошла около 9 часов утра на федеральной трассе в Онгудайском районе. На дороге столкнулись «Hyundai Solaris» и «Toyota Camry». За рулем первого автомобиля находилась 53-летняя горожанка, за рулем второго – 36-летняя жительница села Талда. Кроме нее в «Тойоте» были трое детей: 16, 10 и трех лет.

– В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм скончалась водитель автомобиля марки «Hyundai Solaris», - сообщают в пресс-службе СУСК РФ по Республике Алтай.

Кроме того, травмы различной степени тяжести получила водитель «Toyota Camry», а также старшая и младшая дочери. Все они были госпитализированы в районную больницу. Средний сын не пострадал.

– Тело погибшей в ДТП женщины направлено в медицинское учреждение для производства судебно-медицинской экспертизы, - добавляют в следкоме.

Проводится доследственная проверка по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Следователи устанавливают детали произошедшего. Им также предстоит установить причину аварии, а также ряд других факторов. На основании полученных результатов будет принято процессуальное решение.