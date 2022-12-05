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НовостиПроисшествия5 декабря 2022 2:07

Больше 160 жилых домов в Барнауле остались без воды

Больше всего пострадал частный сектор города
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Авария произошла в Центральном районе Барнаула

Авария произошла в Центральном районе Барнаула

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Вечером 4 декабря в Барнауле произошла очередная коммунальная авария, в результате которой без холодной воды остались больше 160 жилых домов.

– Барнаульский водоканал устраняет нештатную ситуацию на водопроводной сети диаметром 400 мм на пересечении переулка Зайчанского и улицы Ипподромной, - сообщили в администрации города.

По уточненным данным барнаульского водоканала в зоне отключения семь многоквартирных домов и 155 частных, а также два детсада. Эти строения находятся на улице Гоголя, Анатолия, Никитина, Шангина, Короленко и других, относящихся к частному сектору старого города.

– Ситуация находится на контроле в управлении по делам ГОЧС г.Барнаула и администрации Центрального района, - добавляют в мэрии.

Дополнительную информацию горожане могут получить в Водоканале: (3852) 500-101.