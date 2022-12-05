В Алтайском крае ГИБДД будет ловить должников

ГИБДД проведет рейд вместе с ГУФССП России по Алтайскому краю Фото: Олег УКЛАДОВ

Сотрудники Госавтоинспекции Алтайского края совместно со службой судебных приставов с 5 по 9 декабря будут ловить на территории региона должников.

Упор будет сделан на злостных нарушителей, отказывающихся платить по штрафам.

– На сегодняшний день 108 физических и 12 юридических лиц, зарегистрированных в Алтайском крае, имеют свыше пятидесяти неуплаченных штрафов, - приводят данные в пресс-службе ГУ МВД России по региону. – Водители, осознавая безнаказанность своих действий, умышленно нарушают правила дорожного движения и представляют потенциальную угрозу безопасности дорожного движения.

Согласно действующему законодательству, штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней с момента вступления постановления в законную силу. Если этого не происходит, то материалы передаются для взыскания службе судебных приставов. А они уже взыскивают в двукратном размере. Но возможны и более серьезные последствия – арест до 15 суток или обязательные работы.

Узнать о неоплаченных штрафах можно на сайте «Госуслуги» или по адресу в Барнауле: ул. 10-я Западная, 5, кабинет № 114.