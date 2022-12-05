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НовостиЗвезды5 декабря 2022 1:35

Варнава и Гудков посетили частную вечеринку в Барнауле

Они были ее ведущими
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Александр Гудков

Александр Гудков

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Известные комедианты и актеры Екатерина Варнава и Александр Гудков побывали на закрытой вечеринке в Барнауле.

Их туда пригласили в качестве ведущих праздника. По данным источника «Комсомолки», это был день рождения одного крупного предпринимателя. Его личность не раскрывают. Известные медийные личности не только блестяще отработали гонорары, но и безотказно фотографировались с гостями вечеринки, оставив после себя исключительно положительные эмоции.

Кстати, помимо Варнавы и Гудкова на празднике был замечен Михаил Галустян.