Варнава и Гудков посетили частную вечеринку в Барнауле

Александр Гудков Фото: Иван ПРОХОРОВ

Известные комедианты и актеры Екатерина Варнава и Александр Гудков побывали на закрытой вечеринке в Барнауле.

Их туда пригласили в качестве ведущих праздника. По данным источника «Комсомолки», это был день рождения одного крупного предпринимателя. Его личность не раскрывают. Известные медийные личности не только блестяще отработали гонорары, но и безотказно фотографировались с гостями вечеринки, оставив после себя исключительно положительные эмоции.

Кстати, помимо Варнавы и Гудкова на празднике был замечен Михаил Галустян.