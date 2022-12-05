Варнава и Гудков посетили частную вечеринку в Барнауле

Александр Гудков
Фото: Иван ПРОХОРОВ
Известные комедианты и актеры Екатерина Варнава и Александр Гудков побывали на закрытой вечеринке в Барнауле.
Их туда пригласили в качестве ведущих праздника. По данным источника «Комсомолки», это был день рождения одного крупного предпринимателя. Его личность не раскрывают. Известные медийные личности не только блестяще отработали гонорары, но и безотказно фотографировались с гостями вечеринки, оставив после себя исключительно положительные эмоции.
Кстати, помимо Варнавы и Гудкова на празднике был замечен Михаил Галустян.