Мощный и устойчивый антициклон сформировался около Алтайского края

В Алтайском крае действует штормовое предупреждение Фото: Олег УКЛАДОВ

Над Сибирью установился антициклон, в связи чем морозно и в Алтайском крае. Об этом со ссылкой на Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра России сообщает «СуперОмск».

Сформировавший антициклон – мощный и устойчивый. Центр находится

в районе Новосибирской и Омской области.

- На юге Западной Сибири, а это самый густонаселенный районы азиатской части страны – Кемеровская, Томская, Омская области, Алтайский край, температура на 15-18 градусов ниже нормы, - заявил научный руководитель Гидрометцентра России.

По информации Вильфанда, в регионах Сибири будет морозно еще как минимум до середины следующей недели.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю призывают в период морозов проявить максимальную осторожность, следить за печами и обогревателями. При возможности следует перенести дальние поездки и выезды на природу