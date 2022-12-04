Морозы до -35 градусов вновь ожидаются в Алтайском крае

Аномально холодно местами в Алтайском крае будет до 6 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайском крае будет холодно. В регионе действует штормовое предупреждение из-за аномальных морозов, пишет алтайский Гидрометцентр.

По информации синоптиков, аномально холодно местами в Алтайском крае будет до 6 декабря.

В ночь на 5 декабря, в регионе прогнозируют -21…-26 градусов, в предгорьях местами до -35 градусов, по юго-западу местами -15…-20 градусов. Днем 5 ноября станет теплее: -12…-17, местами до -22 градусов.

Добавим, что 4 декабря столбики термометров в регионе покажут -15…-20, местами до -10 градусов.

Ранее мы писали, что в Алтайском крае уже работает первая ледовая переправа.