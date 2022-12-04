Двое взрослых и двое детей пострадали в ДТП на Алтае

ДТП произошло на трассе «Бийск-Белокуриха» Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 3 декабря, на трассе «Бийск-Белокуриха» в Алтайском крае произошла авария, в результате которой пострадали двое взрослых и двое детей. Об этом пишет региональное управление МВД.

ДТП произошло в 19:10. Водитель Honda CR-V двигался от Бийска в направлении Белокурихи и не выбрал безопасную скорость. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Corona.

В результате аварии травмы получили водители иномарок, мужчины 1994 годов рождения. Кроме того, пострадали две девочки 2013 и 2016 годов рождения. Они ехали в Toyota.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства этой аварии. Известно, что пострадавших в ДТП госпитализировали.