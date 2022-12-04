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НовостиОбщество4 декабря 2022 2:27

Снег и до -20 градусов ожидается в Алтайском крае 4 декабря

В Барнауле 4 декабря будет -15…-17 градусов
Герман Архаров
В краевой столице будет преимущественно без осадков

В краевой столице будет преимущественно без осадков

Фото: Олег УКЛАДОВ

4 декабря в Алтайском крае прогнозируют -15…-20, местами до -10 градусов. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

В западных районах края местами выпадет небольшой снег. В утренние часы возможна изморозь. Подует северо-восточный ветер, 2-7 м/с.

В Барнауле 4 декабря ожидается -15…-17 градусов. В краевой столице будет преимущественно без осадков, утром не исключена изморозь. Будет дуть северо-восточный ветер, 2-7 м/с.

Добавим, что до 6 декабря в Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за аномальных морозов.