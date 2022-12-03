В Барнауле достроили дом для переселенцев из аварийного жилья

Дом на улице Беляева, 14 Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле завершили строительство дома для переселенцев из аварийного жилья. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, речь идет об объекте на улице Беляева, 14.

Глава краевой столицы Вячеслав Франк провел выездное совещание на площадке нового дома, где куплены квартиры для переселения граждан. Ранее на этом участке были два аварийных дома, землю выкупил застройщик и за пять месяцев возвел новое здание.

- При расселении нанимателям муниципалитет обязан приобрести жилье, равноценное тому, которое признано аварийным. Зачастую речь идет о небольших квартирах – до 22 квадратных метров, - отметили в мэрии.

Так как на вторичном рынке жилья или в новостройках таких предложений мало, то город с учетом всех конкурсных процедур купил 51 жилое помещение - 40 однокомнатных, шесть двухкомнатных и пять трехкомнатных квартир, чтобы побыстрее решить вопрос с переселением граждан.

Всего в здании 72 квартиры, есть лифт, парковка, а рядом – большая площадка.

На данный момент в краевой столице остаются нерасселенными 100 аварийных домов.