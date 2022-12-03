Бийчанин год ездил с фальшивым водительским удостоверением

Инспекторы установили, что права с такими данными в информационной базе не числятся Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске задержали водителя с поддельным водительским удостоверением. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, мужчина заказал его в интернете.

На улице Каховской сотрудники Госавтоинспекции задержали 44-летнего жителя Бийска. он предъявил документы на транспорт и удостоверение водителя.

- Инспекторы установили, что права с такими данными в информационной базе не числятся. Документ был изъят и направлен на исследование, - отметили в полиции.

В итоге эксперты подтвердили, что права были липовыми. Мужчина заказал их в прошлом году в интернете. По данному факту проводится проверка.