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НовостиОбщество3 декабря 2022 8:40

Бийчанин год ездил с фальшивым водительским удостоверением

Права он заказал в интернете
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Инспекторы установили, что права с такими данными в информационной базе не числятся

Инспекторы установили, что права с такими данными в информационной базе не числятся

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске задержали водителя с поддельным водительским удостоверением. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, мужчина заказал его в интернете.

На улице Каховской сотрудники Госавтоинспекции задержали 44-летнего жителя Бийска. он предъявил документы на транспорт и удостоверение водителя.

- Инспекторы установили, что права с такими данными в информационной базе не числятся. Документ был изъят и направлен на исследование, - отметили в полиции.

В итоге эксперты подтвердили, что права были липовыми. Мужчина заказал их в прошлом году в интернете. По данному факту проводится проверка.